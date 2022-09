L’Under 17 del Napoli non riesce a segnare contro la Juventus al Centro Sportivo Kennedy. Gli azzurri giocano bene e creano tante occasioni ma non riescono a gonfiare la rete, cosa che riesce a fare la Juventus per ben due volte anche tirando meno volte in porta e giocando in maniera diversa rispetto agli azzurri.

Ecco la sintesi del match:

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise