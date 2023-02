Under 18, Napoli-Genoa 1-1, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli pareggia a Cercola con il Genoa. Nel primo tempo la sblocca Peluso alla mezz’ora, nella ripresa pareggia i conti Tassone, trovando un 1-1 tutto sommato meritato per gli ospiti. Gli azzurrini salgono a quota 15 in classifica. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6.5 Sempre attento e concentrato nelle uscite e con i pugni, è un buon punto di riferimento per la difesa che fa affidamento su di lui anche in fase di costruzione. Ottimo riflesso su una rovesciata di Pessolani a inizio ripresa, buon intervento di piede al 25′ della ripresa su Tassone e al 36′ su Meconi. Non può nulla sul gol di Tassone.

ROMANO 6 Più bloccato rispetto a Di Lauro, a volta agisce da braccetto di difesa, qualche volta ha libertà di sganciarsi. Ci mette forza e sostanza. Sostituito a metà ripresa. (21′ s.t. PUZONE 5 Entra a metà ripresa, dopo pochi minuti commette un errore che fa ripartire l’azione del Genoa, che arriva a tu per tu con Pellino, poteva fare meglio anche sul gol del Genoa).

MAZZONE 6 Poco impegnato nel primo tempo, tiene bene il reparto con De Luca. Viene ammonito nella ripresa, tutta la difesa poteva fare meglio sul gol di Tassone.

DE LUCA 6 Sempre concentrato, partecipa all’errore di reparto sul pareggio genoano.

DI LAURO 6 Si sgancia molto in fase di spinta, la catena mancina con Cuciniello funziona bene, si sovrappone molto ed è un buon fattore in fase offensiva. Preciso anche nelle diagonali difensive.

PELUSO 6.5 Segna uno splendido gol che dà la sveglia alla partita dopo una mezz’ora soporifera. Bello il tiro di destro da fuori area che fulmina Bogunovic infilandolo nel sette. Quando agisce da mezzala e si libera verso la porta avversaria è fastidioso per la difesa dei genoani.

RUSSO L. 6 Vertice basso del centrocampo azzurro, fa tanto lavoro davanti la difesa con qualità e quantità.

TORTORA 6 Interno mancino di centrocampo, il numero 8 azzurro ci mette tanta qualità. Bello il cross per Vigliotti al 23′ del primo tempo, quando con il mancino trova la testa del numero 9 che non lo ringrazia a dovere, sbagliando sotto porta. (37′ s.t. GRIECO 6 Subito due ottimi assist per Vilardi, in pochi minuti dá brio alla produzione offensiva azzurra).

LORUSSO 5.5 Meno ispirato rispetto a Cuciniello, l’esterno destro azzurro si vede poco. Buono il tentativo al minuto 44, quando, grazie anche a una deviazione della difesa del Genoa, va vicino al gol. Lascia il campo a Vilardi al 21′ della ripresa. (21′ s.t. VILARDI 6 Ci prova a 6 minuti dal termine, il suo destro termina di poco a lato e anche qualche istante dopo con un sinistro alto).

VIGLIOTTI 5.5 Si vede poco, anche se lavora tanto. Non sfrutta a dovere un cioccolatino di Tortora, che con il mancino trova la sua testa al 23′ del primo tempo, ma il numero 9 da ottima posizione non trova il vantaggio azzurro, peccando di precisione.

CUCINIELLO 6 È il più attivo tra gli attaccanti azzurri, sulla sinistra è costante, rapido e ispirato e i compagni lo cercano spesso. Al 6′ viene fermato a pochi istanti da un tiro che sarebbe finito in porta, ci riprova senza fortuna anche al 25′ e al 36′. Si intende bene con Di Lauro. (29′ s.t. DI LORENZO s.v.)