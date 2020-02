Brutta sconfitta per il Valencia in trasferta contro il Getafe per tre reti a zero nella gara valida per la ventitreesima giornata della Liga Spagnola.

Non è stato un pomeriggio felice anche per Alessandro Florenzi che a causa di una brutta entrata su Cucurella è stato espulso dal direttore di gara che lo ha mandato anzitempo negli spogliatoi.

Fonte: Alfredopedullà.com