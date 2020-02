Il Napoli cerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, affronta al San Paolo il Lecce reduce dal poker inflitto al Torino. Gattuso finalmente può contare sull’abbondanza, in tutti i reparti ci sono tante soluzioni fornite dal mercato e soprattutto dal recupero degli infortunati. In difesa torna da titolare Koulibaly 54 giorni dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, nell’occasione dello “scivolone” che portò anche al gol di Kulusevski. Kalidou dovrebbe rientrare in coppia con Manolas, entrambi rappresentano il “muro difensivo” su cui il Napoli ha puntato in estate ma insieme hanno giocato da titolari solo dieci delle trenta gare ufficiali disputate dagli azzurri. Maksimovic insidia il difensore greco che, però, è in vantaggio sul compagno. Di Lorenzo rientra sulla corsia destra mentre sulla fascia sinistra è confermato Mario Rui. In porta ci sarà Ospina, preferito a Meret perchè trasmette più certezze nella costruzione dal basso. A centrocampo ci sono due certezze e un dubbio, Demme giocherà davanti alla difesa dopo il gol contro la Sampdoria, la sua capacità di dare equilibrio alla manovra è fondamentale, Zielinski sul centro-sinistra va verso la conferma, Fabian Ruiz dopo l’influenza non è ancora al 100%. Sul fronte opposto c’è un dubbio tra Allan e Lobotka, lo slovacco è in leggero vantaggio perchè magari il brasiliano può essere risparmiato in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia in programma mercoledì a San Siro. In attacco potrebbe esserci la novità dell’inserimento di Politano che per caratteristiche è in vantaggio su Callejon. L’ex Inter può venire dentro al campo con il suo mancino, puntare la difesa avversaria, inserirsi nei mezzi spazi che possono crearsi, le capacità dello spagnolo nell’occuparsi delle due fasi di gioco potrebbe essere fondamentale nella sfida di mercoledì sera a San Siro. Al centro dell’attacco ci sarà Milik, Mertens dovrebbe strappare un altro spezzone a gara in corso. Liverani dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1, in porta ci sarà Vigorito perchè Gabriel non ha ancora recuperato, in difesa sulle due fasce dovrebbero agire Rispoli a destra con l’adattamento di Donati sulla corsia opposta, Lucioni e Rossettini formeranno la coppia centrale di difesa, in mezzo al campo agirà Petriccione con Majer e Barak da interni di centrocampo, Falco e Saponara si muoveranno tra le linee a supporto di Lapadula. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.