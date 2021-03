Vanacore non ce l’ha fatta, il vice di Campilongo alla Cavese sconfitto dal Covid

Antonio Vanacore, vice di Campilongo alla Cavese, è deceduto nelle scorse ore in seguito alle complicanze legate al Covid-19. Da giorni la situazione sembrava molto delicata con il tecnico degli aquilotti che aveva inviato tanti messaggi di speranza affinché il suo “braccio destro” tornasse quanto prima sulla panchina. Ma nelle scorse ore, come appreso dalla nostra redazione la situazione è precipitata ed il decesso è avvenuto nella giornata odierna. In passato il tecnico era stato un membro del settore giovanile del Napoli, vice di Massimo Carnevale nell’Under 17 azzurra di Gaetano e Senese. Lo stesso Senese che aveva poi ritrovato in questa stagione alla guida da Vice della Cavese.

La redazione tutta di IamNaples si stringe attorno alla famiglia e si unisce al dolore