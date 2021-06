Il futuro di Gennaro Tutino resta incerto, e potrebbe essere lontano dalla Salernitana. L’attaccante campano, 14 gol (13 in campionato, 1 in Coppa Italia) con la maglia granata, tornerà al Napoli il prossimo 30 giugno. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com, un altro club di A è sulle sue tracce. Si tratta del Venezia di Paolo Zanetti (riconfermato alla guida tecnica) che vede in Tutino il rinforzo ideale per il suo 4-3-3.