Venezuela, Maradona ct? Intanto ha saltato due allenamenti al Gimnasia

Dopo l’addio di Dudamel alla panchina del Venezuela, si susseguono le voci su Diego Armando Maradona come erede designato sulla panchina della vinotinto. Da due giorni il tecnico del Gimnasia La Plata non si presenta al centro sportivo per dirigere gli allenamenti, alimentando i rumors. Il club precisa, però, che la sua assenza nei primi giorni del nuovo anno era prevista per una seerie di controlli medici. Maradona, ricordiamo, si era dimesso dal Gimnasia a novembre a seguito del cambio di presidenza del club, salvo poi tornare sui propri passi dopo qualche giorno nel quale i tifosi hanno invocato il suo ritorno. Sono note le simpatie di Maradona per il presidente venezuelano Nicolas Maduro e in più di un’occasione El Diez ha sottolineato il suo appoggio nei confronti del suo governo.

