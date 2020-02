VIDEO – 7 febbraio 1988, Renica e Maradona firmano il 2-1 al Pisa di Dunga

Il giorno 7 febbraio il Napoli ha giocato quattordici partite, dieci in serie A, tre in serie B ed una in serie C1, ottenendo sette vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 al Pisa nella terza di ritorno della serie A-1987/88

Questa è la formazione schierata da Ottavio Binchi:

Garella; Ferrara, Francini (65′ Filardi); Bagni, Ferrario, Renica; Careca, De Napoli, Giordano (87′ Carnevale), Maradona, Romano

I gol: 13′ Renica, 76′ Maradona, 77′ Filardi (autogol)

Dopo diciassette giornate il Napoli era in testa alla classifica con quattro punti sul Milan di Arrigo Sacchi che nel finale effettuò il famoso sorpasso ai danni degli azzurri vincendo lo scudetto-1987/88.

Il gol che sbloccò il risultato fu di Alessandro Renica che vanta 16 gol in 194 partite in azzurro: 10 in 136 di serie A, 5 nelle 39 di Coppa Italia ed una rete nelle 19 partite in Europa.