VIDEO – Giallo su un servizio di TGR Leonardo del 2015: ”Virus creato nei laboratori cinesi per attaccare i polmoni dell’uomo”

Il video del programma Rai Tg Leonardo che racconta la nascita di un supervirus in un laboratorio della Cinai impazza sta facendo il giro del web. Si tratta di un servizio del Tg Leonardo della Rai, andato in onda il 16 novembre 2015.

Nel video si parla di un “super virus” polmonare creato in laboratorio in Cina, un virus creato da “pipistrelli e topi”.

Il conduttore specicifica: ”Si tratta di una proteina presa dai pipistrelli innestata sul Virus della Sars ( la polmonite acuta ) ricavato dai topi e ne esce un supervirus che potrebbe colpire gli uomini. Vale la pena creare un pericolo così grande per motivi di studio?”.

Il servizio discute di una proteina innestata su un coronavirus trovato nei pipistrelli su un virus che provoca la Sars.

Inoltre si precisa: «Secondo i ricercatori inoltre l’orgnanismo può contagiare l’uomo senza passare per una specie intermedia come il topo».

Il video è originale, non è contraffato e non è un fake. Bisogna dire che molti esperti hanno affermato che Infine, il virus di cui si parla nel servizio non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio.

Molti esperti, tra cui Burioni, affermano che il virus di cui si parla nel servizio non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio. Ecco le immagini: