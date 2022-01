Il derby tra Dinamo Bucarest e FCSB è subito infuocato. I tifosi ‘ospiti’ hanno indirizzato nei confronti dei cugini della Dinamo petardi e fumogeni, che sono volati da un settore all’altro. Una situazione che è durata per diversi minuti. Successivamente, c’è stato anche un accenno di invasione di campo per tentare degli scontri. Tante le forze dell’ordine impegnate in questo delicatissimo match, terminato 0-3 per l’FCSB.