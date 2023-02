VIDEO IAMNAPLES – Primavera, Frustalupi: “Merivatamo almeno il pareggio, ma dobbiamo migliorare in fase realizzativa”

Ecco le dichirazioni di Nicolà Frustalupi ai nostri microfoni dopo la sconfitta interna rimediata contro il Frosinone: “Dispiace, perché meritavamo almeno il pareggio. Il Frosinone è una squadra forte. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà quando hanno abbassato il loro pressing. Nel secondo tempo abbiamo avuto due-tre occasioni clamorose. Il Frosinone è stato addirittura a cambiare il modulo di gioco. Purtroppo ha ragione chi la mette dentro e noi dobbiamo migliorare da quel punto di vista. Dobbiamo essere più lucidi e tranquilli quando stiamo lì davanti. Dobbiamo insistere con questo tipo di gioco. Venivamo da due risultati ottimi . Devo guardare la prestazione, anche perché il campionato è ancora lungo. Cercheremo di fare punti già dalla prossima. Da cosa si riparte? La squadra ha un gioco definito, abbiamo messo in difficoltà il Frosinone che arrivava da due sconfitte immeritate. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Bisogna stare tranquilli, sappiamo che fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata dovremo combattere. Impatto di Koffi e di Marchisano? Rimpianto per non aver fatto un quarto cambio? Forse potevo mettere prima Koffi, così avrei utilizzato solo uno slot. Ma la squadra stava bene. Sul gol subito posso dire poco, il nostro centrocampista era attaccato. Marchisano è entrato bene, sta recuperando dal suo infortunio. Koffi si sta inserendo, ci dà velocità e tecnica, deve imparare i movimenti. Ci sono tante squadre che lottano per salvarsi? E’ successo già l’anno scorso. E’ normale che sia così, visto che è un campionato molto difficile ed equilibrato”.