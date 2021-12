C’è grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli in vista del big-match di domani in casa del Milan. Il gruppo organizzato “Ultras ’72” della Curva B si è riunito quest’oggi all’esterno del Diego Armando Maradona per far sentire il proprio supporto alla squadra in partenza con striscioni e cori. La nostra redazione era sul posto e ha raccolto le immagini di seguito mostrate.