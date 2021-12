Non è una concorrenza sleale? “L’ha detto lei, non c’è bisogno che lo dica io. Ci si arriva da soli, ma certo. Queste sono le responsabilità della Federcalcio. La Lega, se è un’associazione di società per azioni, dunque indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio non dovrebbe fare nulla, se non segretariato per cosette così. Invece è diventato un centro di potere. Uno istituzionalmente si mette la medaglia”. Ecco il video:

Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si sono incontrati per l’assemblea della Lega. Report era lì. Ecco come hanno commentato il momento che vive il calcio italiano.#Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/ZlKO5GkEtS — Report (@reportrai3) December 17, 2021