VIDEO – Mertens: “Napoli ci manca, portiamo il nome Ciro in tutto il mondo”

Dries Mertens ha vinto il premio San Gennaro organizzato da Radio Marte:

“Sono contento di poter portare il nome Ciro in tutto il mondo. Quando arrivammo a Palazzo Donn’Anna c’era un ragazzo con la camicia aperta, un vero italiano. Ci disse che era la casa più bella di Napoli ma non era finita. Ce ne siamo innamorati. Ancora oggi è casa nostra. Tornare a Napoli? Se Kat dice sì allora per me è sicuro. Vedo Napoli migliorata anno dopo anno, è la città più bella del mondo. Le canzoni di Pino Daniele le conosco tutte”.