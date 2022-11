“Ho appena visto le due stelle del Napoli che si scambiano la maglia dopo Messico-Polonia!”, scrive il presentatore sportivo Adriano Del Monte su Twitter, pubblicando un video che ritrae Piotr Zielinski e Hirving Lozano al termine del match tra Polonia e Messico.

Just caught the end of two Napoli stars exchanging shirts after Mexico-Poland!

🇲🇽💙🇵🇱 #Zielinski #Lozano pic.twitter.com/PyQ7fLmzDJ

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 22, 2022