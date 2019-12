VIDEO – Serie B, Cosenza-Empoli 1-0: Clamoroso gol fantasma negato ai toscani, Machach nell’azione del gol

In Serie B ancora la Goal-Line Technology non c’è Pubblicato il alle 14:48 da •

Caso di gol fantasma in Serie B nel match di pranzo tra Cosenza ed Empoli. All’83° sull’1-0 per i padroni di casa arriva il tiro di Ricci che prende la traversa e passa la linea di porta per poi tornare indietro. Sarebbe gol del pareggio, ma per il direttore di gara Ivano Pezzuto di Lecce si può giocare e la goal line technology non è presente nel campionato cadetto e non può dunque aiutare. Un errore enorme e le inutili proteste dei giocatori ospiti che hanno ceduto di misura. Il giocatore di proprietà del Napoli Zinedine Machach è entrato nell’azione del gol, infatti è sua la verticalizzazione che serve Riviere per il successivo gol di Baez.