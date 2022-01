Vlahovic: “Il Napoli è fortissimo, ma vogliamo provare a vincere. Sul mio futuro di che…”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Per noi ogni partita è importante, siamo concentrati su questa di oggi, per quanto successo a Torino ne abbiamo parlato e abbiamo archiviato. Vogliamo provare a vincere, il Napoli è fortissimo, è una grande squadra, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore ma siamo venuti qua per provare a vincere. Tl mio futuro? Sono venuto a giocare una partita di calcio, in questo momento è la cosa più importante, altre cose non ci devono preoccupare. Cosa ci siamo detti dopo la sconfitta col Torino? E’ difficile parlare subito dopo la partita, tutti sono nervosi, niente di particolare subito dopo, il giorno dopo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti quello che pensavamo per aiutare tutti per ottenere un risultato oggi e nelle prossime partite. Siamo concentratissimi e siamo qui per giocare e provare a vincere”.