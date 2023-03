Voller: “Il Napoli è come il Bayern Monaco, non deve temere nessuno in Europa

Rudi Voeller, leggenda del calcio tedesco che ha giocato anche in Italia nella Roma, ha così parlato a Rai Sport: “In questo momento il Napoli se la gioca con il Bayern Monaco nel calcio mondiale, anche loro sono capaci di dare spettacolo. Cito Kvaratskhelia ma non solo lui, penso anche a Osimhen… E che show Lobotka! Se ne parla poco ma è un grande regista, non sbaglia quasi mai. Poi, certo, chi segna ha la luce dei riflettori sempre puntata. E la mano dell’allenatore si vede, non leggo nomi come hanno magari altri, ma il fatto di vederli giocare così è un grande merito che va a Spalletti. In Serie A hanno praticamente già vinto, non devono avere paura di nessuno in Champions”.

La Roma può vincere l’Europa League?

“Sì, anche se significa che dovrebbero battere il mio Bayer Leverkusen (sorride, ndr)… Però la Roma può vincere, al 100%. Anche se occhio a Xabi Alonso, con lui in panchina le cose vanno meglio”.