Witsel, il padre agente: “Napoli? L’ultima chiacchierata 4 anni fa, ma se tornasse alla carica ascolteremmo la proposta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Thierry Witsel, padre e agente di Axel Witsel: “Napoli? Per il momento Axel è in Nazionale e anche se siamo in periodo di mercato in questo momento non c’è nessuna chiacchierata tra il Napoli, lui e il Borussia Dortmund. Quattro anni fa c’era stato un primo incontro con il Napoli, il campionato italiano è molto importante e interessante per un giocatore come Axel e con il suo livello di esperienza. Sta tornando quello di un tempo, potrebbe giocare in una squadra italiana importante. Se il Napoli tornasse alla carica, ascolteremmo ciò che avrebbe da dire e analizzeremmo la situazione”.