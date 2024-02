Xavi torna su Napoli-Barcellona: “Passi in avanti ma dominati dal Napoli in alcuni momenti”

Alla vigilia del prossimo match di campionato contro il Getafe, l’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato nuovamente del match di Champions League, pareggiato contro il Napoli. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“I giocatori hanno fatto un passo avanti con la loro prestazione al Maradona. Le parole vanno dimostrate però coi fatti. Non possiamo fallire in nessuna partita se vogliamo andare avanti nella lotta al titolo in Liga e in Champions League. A livello fisico siamo molto bravi, forse è stato un po’ un problema mentale. Avremmo dovuto calmare la partita e in quei dieci minuti il Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico”.