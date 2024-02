Primavera 2, Napoli-Spezia: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo la sconfitta sul campo della Virtus Entella che ha spezzato la serie di tre successi consecutivi contro il Cosenza, la Ternana e il Bari. Gli azzurrini vogliono ritornare in zona play-off, in questo momento sono settimi a due punti da Perugia e Virtus Entella e, quindi, dalle posizioni che valgono la speranza di acciuffare la promozione dopo la regular season. Si torna a Cercola dopo due trasferte, arriva lo Spezia (calcio d’inizio alle 14:30, diretta testuale su IamNaples.it) che è nono con tre punti in meno rispetto al Napoli. All’andata in Liguria finì 1-1, Tedesco s’affida anche a Pesce e Spavone rientrati a gennaio dal prestito alla Pro Vercelli per cercare d’arrivare al successo.

Il Napoli dovrebbe giocare con il 3-4-1-2, in porta ci sarà Turi, Esposito, D’Avino e Di Lauro comporranno la difesa a tre, Gioielli e D’Angelo si muoveranno a tutta fascia con Russo e Peluso in mezzo al campo. Spavone farà il trequartista alle spalle di Vigliotti e Pesce. Lo Spezia è in buon momento, proviene da quattro risultati utili consecutivi: tre pareggi e una vittoria per 4-3 contro il Bari. L’allenatore dei liguri Vecchio dovrebbe adottare il 4-3-1-2. In porta ci sarà Mascardi, Manfrone ed Ebano si muoveranno da esterni bassi, Scartoni e Benvenuto agiranno al centro della difesa, Campana, Piccioli e Bordin agiranno in mediana, Lachowicz sarà il trequartista alle spalle di Fontanarosa e Di Giorgio.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro; Gioielli, Russo, Peluso, D’Angelo; Spavone; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

SPEZIA (4-3-1-2): Mascardi; Manfrone, Scartoni, Benvenuto, Ebano; Campana, Piccioli, Bordin; Lachowicz; Fontanarosa, Di Giorgio. All. Vecchio

A cura di Ciro Troise