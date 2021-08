Zanetti a DAZN: “Importante miss match tra noi e il Napoli. Potevamo gestirla meglio…”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ dopo aver perso 2-0 contro il Napoli:

“Potevamo gestirla meglio oggi, una situazione del genere come la superiorità numerica contro il Napoli capita di rado. Il miss match tra noi e loro però è stato importante, abbiamo cercato di non subire nulla e colpire in contropiede. Abbiamo preso due rigori entrambi per falli di mano, non ha girato bene neanche lato episodi. Per la salvezza dovremo fare ancora di più, anche se la prestazione c’è stata, oggi eravamo senza otto giocatori che per noi non è poco. Giocare da dietro un rischio? È una scelta mia e una nostra caratteristica, un paio di volte ci hanno intercettato è vero, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra identità, è vero che si rischia di prendere gol, ma secondo me dobbiamo imparare anche a proporre di più ambientandoci nel campionato in cui ci troviamo, dopo il rosso non abbiamo aumentato l’aggressività come potevamo. Sapevamo che l’impatto sarebbe stato duro, io voglio però una squadra coraggiosa e agli inizi qualche errore si può anche concedere, non voglio togliere questa nostra caratteristica dopo una sola partita. Serve tempo ma chiaramente se dovessi vedere che è un piano non attuabile sono pronto a tornare sui miei passi. Pronostici difficili come l’anno scorso? Penso che questa griglia sia più realistica di quella dell’anno scorso (ride ndr)“.