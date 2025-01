Zanetti a DAZN: “Sono cambiate tante cose dall’andata, il Napoli viaggia a ritmi da scudetto”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con il Napoli:

“Sono cambiate tante cose, era la prima di campionato, ora il Napoli viaggia a ritmi da scudetto, è una squadra forte e per noi sarà una partita difficile. Il Napoli ha tante soluzioni di gioco, ha esterni forti, un centravanti importantissimo, mezz’ali di qualità, è una squadra con tante soluzioni altrimenti non sarebbe dov’è, dobbiamo fare una partita importantissima per portare a casa punti. Faraoni cosa può dare? Si è sempre allenato bene, ha sempre dato una mano da capitano che non giocava, ha avuto davanti un giocatore importante, oggi ho grande fiducia in lui, sono sicuro che può fare una grande partita. Tengstedt e Sarr forti insieme? E’ una coppia interessante che non ha giocato tanto insieme, hanno una storia diversa, Sarr ha avuto un ambientamento diverso, più giocano più migliorano, non ci vogliamo snaturare ma crescere anche da questo punto di vista”.