Zazzaroni: “All’Olimpico ho visto un match piacevole, Fabian è il miglior regista della Serie A. Anguissa? Gran colpo di c***”

Ai microfoni di Onda Station 1 ha parlato cosi il giornalista Ivan Zazzaroni:

“Inter-Juve e Roma-Napoli? Ho visto due squadre che non hanno proposto calcio, e mi riferisco alla partita del Meazza. Il match dell’Olimpico, invece, è stato davvero bello e piacevole. Il Napoli non voleva sbagliare con la Roma, che invece aveva paura di finire ancor più giù in classifica, per cui è venuta fuori una partita migliore di Inter-Juve, che è stata agghiacciante, una palla.

Bologna? Una squadra bipolare nei risultati: non ci sono alternative ad Arnautovic, mi sembra che sia la preda perfetta per il Napoli che, come mentalità, è anche migliore di quello di Sarri. Tatticamente mi sembra più preciso anche se meno bello da vedere. La squadra di Spalletti è mentalmente più vicina allo Scudetto, Fabian Ruiz è il miglior regista del campionato, anche se nessuno se n’è accorto. Fa una regia occulta, però è davvero sensazionale, al punto da ricordarmi Jorginho.

Anguissa? Dieci volte meglio di Bakayoko, gran colpo di culo del Napoli!”.