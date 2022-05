Zazzaroni: “Il Napoli poteva vincere lo Scudetto, ma Spalletti deve restare”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Questo è il campionato più scarso degli ultimi anni. Il Milan ha fatto il suo, vediamo come andrà fino alla fine. Ieri titolavo ‘Quanti rimpianti dopo Torino’. È stata l’occasione più grossa che ha avuto il Napoli. Spero che Spalletti venga ricordato per altro e non per lo scudetto perso. C’erano le condizioni per vincere e lo sa anche lui, aveva capito di poter vincere. De Laurentiis ha avuto l’allenatore più vincente della storia, Ancelotti, e non ha vinto. Quindi non è vero che non voglia vincere. Ancelotti fortunato? No, è semplicemente molto bravo. Spalletti deve continuare a Napoli, non c’è discussione, ha centrato l’obiettivo. Ha affrontato tanti infortuni, però ci sono stati un po’ di errori come ad esempio contro l’Empoli. Coppa Italia? Secondo me l’Inter sta meglio però per me vince la Juve. Brutta stagione per Allegri finora. Non ha distrutto Vlahovic, il giocatore deve lottare di più. Ha 22 anni, è in una fase complicata ma non ha vissuto ancora niente. Sta crescendo”.