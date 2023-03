Zazzaroni: “Paragonare Kvaratskhelia a Maradona è da denuncia. Il georgiano è il terzo al mondo nel suo ruolo”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ad Otto Channel del Napoli di Spalletti e di Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Kvaratskhelia? E’ un attaccante antico che gioca moderno, al di là del bellissimo gol, ha un modo naturale e impressionante di fare cose che sono difficili. Mi ricorda Meroni. Non paragoniamolo a Maradona, per favore, sarebbe da denuncia. Kvara è un grande talento, mi piace, non vedo riscontri e confronti simili che si possano fare in giro per il mondo. In questo momento, anche per l’attuale rendimento, lo metto al terzo posto, dopo Mbappé e Vinicius, per il quale impazzisco, come esterno mancino d’attacco più forte del mondo. E’ iniziato il conto alla rovescia per lo scudetto? Per tutto quello che hanno sofferto negli ultimi anni, sfiorando più volte lo scudetto, vincere in queste condizioni, con tanti punti di vantaggio, è per i tifosi sia il massimo della sublimazione, del godimento. Il dominio assoluto di questo Napoli, da tramandare ai figli e nipoti, è stupendo. Inoltre questo Napoli vincerà senza Maradona: quella era un insieme di grandi calciatori con un marziano, questa è una squadra con 5 giocatori fondamentali e un allenatore bravissimo, e quindi verrà ricordato come lo scudetto della squadra”.