Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Bologna.

“Non penso all’anno scorso, anche perché non è stato cosi negtivo. Sono contento, tuttavia, per questa stagione e per quello che sto dimostrando in campo. Dobbiamo migliorare ancora tanto per fare meglio”.

Sulle insidie della gara odierna

“Dobbiamo entrare in campo concentrati e fare di tutto per vincere. Dobbiamo dimostrare il nostro valore”.