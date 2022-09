Ajax-Napoli, polemiche sulla procedura per il settore ospiti. Musto: “E’ una barzelletta”

Oggi alle 15 è iniziata la vendita dei biglietti per Ajax-Napoli, con una modalità per l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti che sta generando non poche polemiche.

Secondo la procedura, decisa dall’Ajax, i biglietti verranno consegnati solo se ritirati fisicamente ai botteghini dello stadio Maradona dopo aver seguito una procedura online ed aver stampato il voucher.

Nel comunicato, la SSC Napoli ha specificato che questa è stata una decisione del club olandese, confermata anche dopo la richiesta da parte del club azzurro di modificare la procedura stessa.

Tra le proteste, anche quella del consigliere Luigi Musto, che ha così commentato la vicenda

La sottoscrizione è iniziata oggi alle 15 ma mi sono già arrivate tante proteste per una procedura assurda, quasi medievale. Erano anni che la consegna non veniva fatta di persona e ricordiamo tutti quelle enormi file con risse e prevaricazioni varie annesse. E chi non può recarsi a Napoli, come fa? Chi lo spiega a chi ha già prenotato hotel, aerei e tanto altro ad Amsterdam convinti di mettersi davanti ad un pc per acquistare i tagliandi online? [..] Mi sa tanto di barzelletta, ma sta diventando ciclica e reale che è lecito condannarla ad alta voce. L’Ajax deve avere rispetto di chi fa sacrifici per seguire la propria squadra invece di compiere scelte a danno solo dei tifosi ospiti, che ultimamente ne stanno subendo troppe. Spero di avere una spiegazione ricordando sempre l’enorme civiltà dei napoletani nelle loro trasferte europee”, ha poi proseguito Musto.