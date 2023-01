L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il Napoli ha fatto una bella partita, c’è da fare i complimenti a loro, abbiamo giocato al di sotto delle attese, avevamo meno energia. Abbiamo ripreso il cammino del campionato vincendo due partite in difficoltà, c’è stata la palla lisciata sul calcio d’angolo, è un segnale che avevamo meno energia. Da questa serata bisogna imparare, non abbattersi, non deprimersi ora che abbiamo perso contro la prima in classifica. Avremo delle ripercussioni, per due-tre giorni saremo delusi, dobbiamo trasformarla in rabbia positiva, abbiamo giovedì la Coppa Italia contro il Monza, domenica il campionato. Quando perdi 5-1, non devi trovare giustificazioni, i gol che abbiamo preso con un’energia diversa in campo non li prendevamo, soprattutto il secondo e il terzo. Osimhen ha fatto una partita straordinaria, ci sono i meriti del Napoli stasera. Stiamo facendo un percorso, siamo l’unica squadra d’Italia che gioca con cinque giovani, il Napoli merita in questo momento, magari fra due mesi ma ora è la più forte di tutte, il vento in poppa ce l’ha il Napoli”

Ciro Troise