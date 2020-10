Il Napoli vive un primo tempo da incubo, sembrava il replay della sfida contro l’Az Alkmaar. Il Benevento rispetto agli olandesi costruisce qualcosa in più nel segno di Roberto Insigne che sblocca la partita ma gli azzurri costruiscono sempre tanto: al 21′ non viene concesso un rigore netto per intervento di Foulon su Lozano, Manolas colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner. Inizia la ripresa, al 48′ Insigne fa gol ma viene annullato per fuorigioco. La rimonta arriva lo stesso, ancora il capitano del Napoli inventa un grandissimo tiro dal limite dell’area, poi il subentrato Petagna segna la rete del 2-1. Ecco le pagelle del match di IamNaples.it:

MERET 6: Roberto Insigne inventa una bella giocata, però la copertura del palo di Meret non è ottimale, bravo a gestire il pallone con i piedi. Nel finale interviene su un calcio di punizione di Sau.

DI LORENZO 6,5: Nel primo tempo soffre le scorribande di Foulon in qualche occasione, però la sua prestazione è sempre di grande sostanza in entrambe le fasi: diagonali preziose, sovrapposizioni e intelligenza nell’attacco allo spazio.

MANOLAS 5,5: Quando c’è da usare la fisicità spicca, nella lettura delle situazioni è deficitario, sul gol lascia Roberto Insigne completamente libero.

KOULIBALY 6,5: Copre anche qualche errore dei compagni, legge bene le situazioni, spicca soprattutto la capacità di scappare dietro, è perfetto nell’impostazione del gioco.

MARIO RUI 6,5: Partita intelligente, si propone sempre come valvola di sfogo per il gioco a sinistra con un’ottima intesa con Insigne. Nella ripresa è perfetto lo scivolamento sull’inserimento di Maggio, ottima anche la gestione del pallone.

FABIAN RUIZ 6: Croce e delizia, serve l’assist per il gol annullato a Insigne, è il cuore nevralgico dello sviluppo del gioco. Smista palloni, è il motore, però perde qualche pallone di troppo che fa ripartire il Benevento, uno di questi porta Bakayoko all’intervento che gli costa l’infortunio. Nelle conclusioni deve essere più coraggioso, cincischia troppo in certe situazioni. (Dall’87’ Lobotka s.v.: Poco meno di dieci minuti per lui, da il contributo soprattutto riguardo all’equilibrio e alla battaglia su ogni pallone)

BAKAYOKO 6,5: È prezioso, recupera palloni, smista con intelligenza, va in pressione alta con intensità e forza esplosiva. Peccato per l’infortunio, il Napoli s’augura che recuperi in fretta. (Dal 74′ Demme 6: Ordinato, preciso, smista tanti palloni con applicazione, commette pochi errori)

LOZANO 6: Nel primo tempo non riesce ad incidere e Foulon sul suo lato più volte prende confidenza con le scorribande, al 21′ subisce un netto intervento di Foulon alle spalle, sarebbe calcio di rigore. Nella ripresa salta di più l’uomo, ma è complessivamente poco incisivo in certe scelte nell’area avversaria, soprattutto nelle combinazioni con Di Lorenzo. (Dal 58′ Politano 7: Cambia la partita sulla fascia destra, fa gli assist per entrambi i gol, è un martello pneumatico, nell’attacco verso la porta avversaria, colpisce anche un legno. Commette solo qualche errore in situazioni in cui il Napoli poteva chiudere la partita)

MERTENS 5,5: Fa fatica a liberarsi dalle coperture del Benevento, Inzaghi piazza Schiattarella nei suoi pressi fino agli ultimi venti metri, nella ripresa palleggia più velocemente quando è chiamato in causa e tira fuori qualche intuizione in più ma dev’essere più incisivo. (Dal 58′ Petagna 7,5: Travolge il Benevento con il gol della vittoria e va apprezzata la generosità con cui partecipa al gioco, aiuta i compagni nello sviluppo della manovra legando sempre le azioni e partecipa tanto anche alla fase difensiva)

OSIMHEN 5: Deve catapultarsi nel calcio italiano, non c’è sempre l’Atalanta che gioca a campo aperto. Combatte, vince anche qualche duello ma più volte commette errori tecnici nel muovere il pallone, fa gol in fuorigioco nel primo tempo e in tante altre situazioni gli manca il movimento decisivo nel tempo giusto per andare a tu per tu con Montipò.

INSIGNE 8: È l’uomo-partita del Napoli, fa tutto lui: gol annullato, rete del pareggio bellissima, impegna più volte Montipò, macina occasioni, copre in fase difensiva con grande senso del sacrificio. (Dall’88’ Ghoulam s.v.: Ci mette voglia e intelligenza, la gamba non è ancora fluida e Faouzi perde qualche pallone di troppo sulla sua corsia)

GATTUSO 6,5: Indovina i cambi, sfrutta la panchina e sulle prestazioni va riconosciuto che il Napoli comanda sempre le partite, commettendo degli errori nella gestione dei ritmi, nella velocità del palleggio e in fase di non possesso. Spiccano anche l’anima, la compattezza del gruppo, vedere Mertens che abbraccia Ringhio dopo il gol di Petagna, la sofferenza e la festa di tutti al fischio finale mette entusiasmo.

Ecco il tabellino del match:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (19′ st Maggio); Dabo (19′ st Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (32′ st Di Serio), Caprari (8′ st Tuia); Lapadula (19′ st Sau). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Tello, Viola, Hetemaj. Allenatore: Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (43′ st Lobotka), Bakayoko (29′ st Demme); Lozano (13′ st Politano), Mertens (13′ st Petagna), L. Insigne (43′ st Ghoulam); Osimhen. A disposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 30′ pt R. Insigne (B), 15′ st L. Insigne (N), 22′ st Petagna (N)

NOTE: Il Var ha annullato al 3′ st un gol a L. Insigne (N) per fuorigioco. Ammoniti: Caprari, Foulon, Glik (B); Politano (N). Recupero: 1′ e 6′

Dal nostro inviato a Benevento Ciro Troise