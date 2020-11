Bologna-Napoli, le probabili formazioni: sei cambi per Gattuso

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria sofferta in casa del Rijeka in Europa League, con le forti critiche anche di Gattuso per l’atteggiamento e la prestazione nei primi cinquanta minuti. La vigilia è stata tormentata, il Napoli partirà soltanto domani mattina per Bologna. Prima il leggero ritardo nella comunicazione dell’esito dei tamponi, poi i problemi tecnici al volo charter che doveva partire verso l’Emilia intorno alle 19. Il Napoli ha preferito rinviare la partenza a domani mattina rifiutando lo slot delle 21 proposto dall’aeroporto. L’arrivo a Bologna è previsto in tarda mattinata, poi il pranzo e l’ultima riunione tecnica prima di recarsi al Dall’Ara. Gattuso pensa a sei cambi rispetto alla partita contro il Rijeka: in porta si va verso la conferma di Meret, la difesa è il reparto che cambia di meno, Di Lorenzo è in vantaggio su Hysaj a destra, Mario Rui agirà a sinistra, nella coppia centrale Manolas è pronto per tornare al fianco di Koulibaly.

Le rotazioni riguardano soprattutto il centrocampo e l’attacco: in mezzo al campo Fabian Ruiz e Bakayoko mescoleranno qualità ed equilibrio, in attacco torna Insigne a sinistra, Lozano sarà dirottato a destra. Mertens agirà ancora nel ruolo di sotto punta, non segna da sei gare e vuole sbloccarsi proprio contro il Bologna, la sua vittima preferita (11 gol realizzati contro i rossoblù). La brillantezza di Osimhen, squalificato in Europa League contro il Rijeka, può essere un fattore determinante contro la formazione di Mihajlovic che soltanto contro la Reggina in Coppa Italia è riuscito a tenere la porta inviolata.

Nel Bologna sono tante le defezioni: oltre agli infortuni di Djiks, Skov Olsen, Medel, Poli, Santander, Sansone, Mbaye, si è aggiunta anche l’assenza di Hickey. Lo sostituirà Denswil e poi in mezzo al campo è pronto un cambio: è pronto Dominguez con caratteristiche più difensive rispetto a Svanberg. Mihajlovic per arricchire l’elenco dei convocati ha aggregato cinque ragazzi della Primavera: i difensori Arnofoli e Khailoti, il centrocampista Raffo Luci e gli attaccanti Pagliuca (figlio d’arte di Gianluca, ex portiere di Bologna, Sampdoria, Inter e della Nazionale e Rabbi).

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Arnofoli, Khailoti, Calabresi, Paz, Baldursson, Kingsley, Ruffo Luci, Svanberg, Pagliuca, Vignato. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disp.: Ospina, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj, Ghoulam, Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Politano, Petagna. All. Gattuso

