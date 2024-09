Cagliari-Napoli 0-4, le pagelle di IamNaples.it: Meret e Lukaku decisivi

Il Napoli passa a Cagliari, vince 4-0 con una partita completa in cui sa far tutto: difendersi quando è stato necessario, dominare e colpire quando ha avuto le opportunità. È la terza vittoria consecutiva, non accadeva da febbraio 2023, dall’anno dello scudetto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 8: Decisivo con tre parate fondamentali su Piccoli, Luperto e Marin, si conferma tra i pali un talento autorevole.

DI LORENZO 7: Autorevole, in fase di non possesso vince tanti duelli, ha ormai messo a posto le misure di tutti i movimenti. Realizza il gol del vantaggio con l’ausilio della deviazione di Mina, fa un lavoro fondamentale quando viene dentro al campo aiutando la costruzione della manovra. Nasce così l’azione che porta al gol di Kvaratskhelia.

RRAHMANI 7: Lavora molto bene nei duelli difensivi, ha la capacità di guidare il reparto, d’accorciare il campo, difendere in avanti. Ottima la sua prova, in crescita sotto il profilo della leadership.

BUONGIORNO 7: Non sbaglia una scelta, un duello e si toglie anche lo sfizio di realizzare il suo primo gol con la maglia del Napoli.

MAZZOCCHI 6,5: La prova è complessivamente buona, commette qualche errore tecnico nel primo tempo ma complessivamente copre bene la sua fascia, si propone anche per colpire a rete nel primo tempo, quando Spinazzola fa una scelta diversa.

ANGUISSA 7,5: Una partita di spessore, livello, un altro giocatore con Lukaku che consente al Napoli di gestire meglio le distanze, avere meno campo da coprire. È tornato il centrocampista dominante, aggressivo, che recupera tanti palloni e sa partecipare alla manovra con qualità e visione di gioco.

LOBOTKA 6,5: Copre bene il campo, fino alla sospensione del gioco per le tensioni sugli spalti è stato tra quelli che si è avvantaggiato di più in una squadra che ha Lukaku come pivot, bravo anche a stimolare gli inserimenti dei compagni. Rimedia un’ammonizione evitabile. (Dal 74′ Gilmour 6: Primo spezzone da calciatore azzurro, tenta di fare il lavoro di Lobotka, la partita è inevitabilmente cambiata dopo il secondo e il terzo gol)

SPINAZZOLA 6,5: Lavora abbastanza bene sulla sua corsia, il Cagliari spinge poco sul suo lato, si fa vedere anche nella proposta offensiva quando qualche volta sbaglia la scelta dell’ultimo passaggio. (Dal 64′ Olivera 6: Lavora bene con intensità, attenzione, è preciso nella copertura della linea, poi due minuti dopo il suo ingresso in campo la partita cambia con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia)

POLITANO 6,5: Nel finale del primo tempo sbaglia qualche opzione come non servire sulla profondità Lukaku ma il suo lavoro è buono, si propone spesso dentro al campo con soluzioni di qualità. (Dall’81’ Neres 6: Ancora un assist, il terzo in tre spezzoni di gara. Disegna il calcio d’angolo che porta al gol di Buongiorno)

LUKAKU 7,5: Fino alla sospensione del gioco cambia il volto del Napoli, accorcia il campo, lavora spalle alla porta, vince i duelli, poi quando si riprende il gioco soffre un po’ di più e alla lunga viene fuori con assist e gol. (Dal 74′ Simeone 6: Apprezzabile lo spirito di sacrificio quando rientra al limite dell’area del Napoli per un intervento difensivo, poi, invece, a livello offensivo sbaglia qualche scelta ma ci può stare soprattutto sullo 0-3)

KVARATSKHELIA 7: Il colpo di Zappa dopo pochi secondi un po’ lo condiziona ma, anche quando non riesce a far tutto bene, è un talento da aspettare e trova il gol del 2-0, quello che indirizza la partita dopo un’oretta in cui il Napoli ha dovuto soffrire. (Dal 74′ McTominay 6: Primo spezzone da calciatore del Napoli nella posizione di Kvaratskhelia in attesa di eventuali cambiamenti tattici, ha poco margine per incidere)

CONTE 7: Il Napoli non vinceva in trasferta dal 7 aprile, non portava a casa tre successi consecutivi da febbraio 2023, non teneva la porta inviolata fuori casa da Lazio-Napoli 0-0 di gennaio 2024. Non si vinceva da dieci mesi circa fuori casa senza subire gol, da Salernitana-Napoli del 4 novembre 2023. C’è ancora da migliorare per evitare qualche sofferenza di troppo sulle palle inattive o quando il Cagliari ha alzato il livello dell’intensità, però il Napoli è squadra, sa sacrificarsi di collettivo, riesce a buttar tutto nella scatola della partita: soffrire anche con l’ausilio del portiere, prendere possesso della metà campo avversaria o colpire con quattro passaggi in verticale come nell’azione del secondo gol.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 18′ p.t Di Lorenzo (N), 20′ s.t Kvaratskhelia (N), 26′ s.t Lukaku (N)

Assist: 18′ p.t Lukaku (N), 20′ s.t Lukaku (N)

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Luperto, Mina, Zappa; Augello, Deiola (1′ s.t Adopo), Marin (32′ s.t Makoumbou), Azzi (14′ s.t Zortea); Gaetano (14′ s.t Kingstone); Luvumbo, Piccoli (32′ s.t Pavoletti). All. Nicola

Napoli (3-4-3): Meret; Buongiorno, Rrhamani, Di Lorenzo; Spinazzola (18′ s.t Olivera), Lobotka (29′ s.t Gilmour), Anguissa, Mazzocchi; Kvaratskhelia (29′ s.t McTominay), Lukaku (29′ s.t Simeone), Politano (36′ s.t Neres). All. Conte

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

Ammoniti: 42′ p.t Lobotka (N), 12′ s.t Lukaku (N), 30′ s.t Mina (C)

Espulsi: \

A cura di Ciro Troise