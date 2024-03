Calzona: “Non c’è tempo per la fase offensiva, in 24 giorni solo 7 allenamenti tattici”

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Risolvere tutti i problemi in poco tempo ci vuole un mago, abbiamo poco tempo e curiamo di più la fase difensiva, sulla fase offensiva lavoriamo poco perchè c’è meno tempo ma siamo arrivati a ridosso dell’area avversaria, abbiamo concretizzato male ma sono contento della prestazione. Si vede ad occhio nudo che siamo poco incisivi, in 24 giorni abbiamo fatto solo sei-sette allenamenti tattici, non è un alibi, è un fatto oggettivo, ci vuole il tempo per sistemare un po’ tutto. Juan Jesus era fuori dallo spogliatoio, l’ho solo incrociato, gli ho solo fatto i complimenti per la prestazione. I ragazzi hanno sentito tanti discorsi, parole, ho detto loro che si devono liberare di tutte le problematiche, ci sono io che mi prenderò carico delle problematiche. Non era producente parlare, sono il terzo allenatore, sai quanti discorsi sono stati fatti, parlare poco era la soluzione migliore. C’è talmente tanto da fare che non ho neanche il tempo di parlare con la famiglia, ho una bambina di sei anni, ci parlo una volta al giorno. Futuro? Non ci penso, poi ho un contratto con la Federazione slovacca, hanno avuto fiducia in me”

Il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo ha espresso solidarietà alla Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone e s’augura di rivederlo attivo come sempre.