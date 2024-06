CdM – Napoli, assalto serrato a Buongiorno del Torino: ecco come sono andati i primi incontri

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, da un mese Giovanni Manna e Antonio Conte lavorano al mercato per il Napoli, con Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, come obiettivo principale: “Tutto pronto per l’annuncio di Antonio Conte. Ieri sono stati ultimati tutti i dettagli, ma le parti in realtà stanno già lavorando da più di un mese insieme, da quando cioè sono emerse le prime voci sull’ingaggio del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, poi ufficializzato nei giorni scorsi. L’obiettivo era già stato fissato da tempo: era solo questione di mettere nero su bianco e trovare la quadra sullo staff del nuovo allenatore. Si lavora sotto traccia sul mercato, e ci saranno almeno tre acquisti, uno per ogni ruolo. In difesa non è una novità la corte ad Alessandro Buongiorno del Torino, l’assalto è serrato e i primi incontri sono stati positivi per cercare di chiudere la trattativa”.