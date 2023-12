CdM – Napoli-Cagliari, Mario Rui verso la panchina: le ultime

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, sarà ancora Natan, difensore del Napoli, a giocare come terzino sinistro nel match contro il Cagliari in programma sabato 16 dicembre: “Contro il Cagliari toccherà probabilmente ancora a Natan, premiato dalla Uefa per la prestazione contro il Braga impreziosita dall’assist ad Osimhen, lavorare sulla fascia sinistra. Mario Rui, che ieri ha svolto ancora solo allenamento personalizzato e non è ancora pronto per giocare dal primo minuto, riuscirà al massimo ad andare in panchina”.