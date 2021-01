CdM – Napoli, terminato il calvario di Osimhen: oggi a Verona può fare il suo esordio nel 2021

Dopo essere stato lontano dai campi per quasi tre mesi, ecco il tanto atteso rientro tra i convocati di Victor Osimhen. Il giocatore, dopo aver superato i problemi alla spalla e dopo aver affrontato il covid, farà parte dei convocati per il match di Verona in programma oggi alle 15:00 avendo addirittura la possibilità di esordire in questo 2021.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ieri il nigeriano ha lavorato per tutta la seduta d’allenamento insieme al gruppo, partecipando anche alla partitella e oggi potrebbe entrare anche a gara in corso. Nel frattempo anche Mertens sembra aver recuperato totalmente dall’infortunio alla caviglia, ma a Verona toccherà ancora a Petagna dal primo minuto.