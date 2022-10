CdM – Osimhen dovrebbe rientrare per la gara contro l’Ajax: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio alla sfida tra gli azzurri e la Cremonese parlando delle condizioni fisiche di Victor Osimhen: “Osimhen dovrà attendere ancora qualche giorno, però. Ieri, dopo la gioia per la nascita della figlia Hailey True, per uno spezzone di gara. Il recupero da un infortunio è un affare delicato. L’obiettivo dello staff medico è portarlo al massimo della forma per la sfida interna contro l’Ajax di mercoledì, oggi dopo la rifinitura ci sarà la decisione definitiva ma è probabile che Osimhen rientri direttamente al Maradona per la sfida in cui i ragazzi di Spalletti potrebbero portare a casa la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di Champions League . Sarebbe la prima volta nella storia del Napoli che poi potrebbe dedicarsi nelle ultime due partite del girone alla lotta per il primo posto, una missione possibile visto il successo brillante contro il Liverpool”.