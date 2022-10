Il Napoli dovrebbe attuare qualche rotazione visto l’alto numero di partite in questo periodo. La Gazzetta dello Sport ipotizza quali possono essere i principali e possibili cambi degli azzurri: “Per il resto diverse novità di formazione. Rrahmani potrebbe far posto ad Ostigard, in mezzo al campo Ndombele dovrebbe sostituire Zielinski mentre Elmas sarà chiamato a far tirare il fiato a Kravatskhelia (toccato duro in Champions). Torneranno dal via i “titolari” Mario Rui e Politano”.