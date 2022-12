CdM: “Spalletti non ha gradito la sconfitta, ma c’è comprensione”

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno descrive l’umore del Napoli dopo la sconfitta con il Lille. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Perdere non piace mai, soprattutto in casa, concedendosi all’avversario come accaduto contro il Lille. Non ha gradito Spalletti, non è piaciuto ai calciatori che sono usciti a testa bassa dal Maradona ma la delusione è attutita dalla comprensione del momento. La doppia sconfitta interna contro Lille e Villarreal. E una partita che va contestualizzata, siamo a dicembre ma è come se fosse calcio d’agosto ed il Napoli è pronto ora alla ripresa del campionato”