È già successo in passato con Allan, Ghoulam e Mario Rui. Ora la storia si ripete e il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha cacciato dalla’allenamento Elijf Elmas.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il macedone aveva un atteggiamento poco intenso e propositivo e per questa scelta si è optato per mandarlo via. Visto i precedenti probabile che il giocatore non venga convocato per la sfida con la Lazio.