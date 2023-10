CdS – Infortunio Osimhen, si attendono altri esami per comprendere l’entità

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’infortunio di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Quando Victor Osimhen arriverà a Castel Volturno, invece che guardargli il ginocchio destro o di dare uno sguardo ai tendini, lo fisseranno negli occhi, perché lì c’è scritto tutto. Anche se in fin dei conti in Portogallo, durante Arabia Saudita-Nigeria, la resa sia stata ispirata da qualche cigolio, in arte un amabile ed insopportabile affaticamento, dal quale è ovviamente sempre il caso di diffidare. Tanto che ieri lo staff medico nigeriano lo ha tenuto fermo a scopo precauzionale. Ma queste sono le percezioni d’una distanza ancora siderale, che va ridotta, anzi azzerata e poi scientificamente sostenuta con esami: e nel momento in cui sarà possibile sbilanciarsi, il Napoli procederà. Per ora, ci sono i timori legittimi e le speranze egualmente accettabili. Poi, vengono i precedenti, e quelli un po’ fanno barcollare. Osimhen dal 2020 ha dovuto saltare già 19 gare causa infortunio e Covid al rientro dalle gare con la sua Nigeria, con la famigerata festa di compleanno in piena pandemia che era divenuta virale sui social. Un numero davvero importante di gare. La speranza del Napoli è che stavolta non bisognerà aggiornare questo particolare score”.