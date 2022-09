CdS, Milan-Napoli: Politano favorito su Lozano

Dubbi in attacco per Luciano Spalletti in vista del big match contro il Milan. Tranne Osimhen, indisponibile, il tecnico toscano dovrebbe avere a disposizione tutti gli altri attaccanti, compreso Lozano, che ha recuperato.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea la recuperata forma fisica del messicano, dopo essersi allenato in solitudine per tre giorni, escluso dalla gara di Champions League contro i Rangers.

L’attacco, come riporta il quotidiano, dovrebbe quindi essere formato da Kvaratskhelia, Raspadori che è favorito sul Cholito Simeone e, infine, da Politano.

Nonostante il recupero del Chucky, quindi, Spalletti dovrebbe puntare ancora su Politano, tra i migliori in campo nella sfida europea vinta per 3-0. Per il resto si va verso la conferma di tutti gli altri giocatori in campo a Glasgow.