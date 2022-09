GdS, Milan-Napoli: l’anno scorso la spuntò Pioli, oggi la stessa mossa potrebbe non bastare

L’anno scorso Stefano Pioli conquistò al Maradona la prima vittoria contro Luciano Spalletti, con il quale era a secco di vittorie in carriera.

La Gazzetta dello Sport ne ha parlato nell’edizione odierna, soffermandosi sulla situazione attuale:

“Quella sfida vinta fu una delle svolte scudetto per i rossoneri. Pioli ridisegnò il Milan che passò al 4-1-4-1 con Tonali basso per contenere Zielinski e Bennacer con Kessie alti per andare ad aggredire i portatori di palla Lobotka e Fabian. Il Napoli riuscì a costruire poco, ma oggi la mossa milanista potrebbe non avere la stessa efficacia, non foss’altro perchè ora gli azzurri adottano il 4-3-3”.