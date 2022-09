CdS – Milan-Napoli, Raspadori favorito su Simeone: Lozano partirà dalla panchina

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sta ragionando su quale possa essere la formazione ideale da schierare nel big match di Serie A contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport una delle possibili carte a partita in corso dovrebbe essere quella di Hirving Lozano: “Il messicano è completamente recuperato dopo l’influenza che l’ha escluso dalla seconda di Champions in Scozia e regolarmente in gruppo in occasione della seduta di allenamento andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. I margini di tempo a disposizione di Spalletti per assemblare la formazione che domani sfiderà il Milan sono davvero strettissimi, sì, ma tutto sommato le idee sono piuttosto chiare: a San Siro proveranno a ruggire gli stessi leoni di Ibrox, fermo restando un cambio possibile. In attacco: Raspadori per Simeone”.