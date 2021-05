Il Napoli è ancora alla ricerca del tecnico per la prossima stagione con l’addio con Gennaro Gattuso ormai sempre più chiaro.

Come riporta il Corriere dello Sport il sogno di De Laurentiis è Massimiliano Allegri con gli azzurri disposti ad aspettare la scelta del Real Madrid per la panchina. De Laurentiis ha grande apprezzamento per il tecnico e lo vorrebbe in panchina per la prossima stagione, in alternativa ci sono Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.