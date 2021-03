CdS – Napoli, l’infermeria si svuota ancora: col Crotone rientrerà Rrahmani

È un Napoli in salute quello degli ultimi tempi e la doppia vittoria nei big match contro Milan e Roma ne è la dimostrazione. Una squadra, quella azzurra, in fiducia soprattutto a seguito dei rientri di alcuni infortunati, su tutti Mertens, che ieri è diventato il terzo marcatore della storia del club azzurro in Serie A toccando quota cento gol.

1️⃣0️⃣0️⃣ | Dries Mertens è il terzo giocatore del Napoli a segnare 100 gol in Serie A, insieme a Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102). 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WTVBepqYWz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 21, 2021

E a proposito di rientri, l’infermeria continua a svuotarsi. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, Gattuso recupererà Rrahmani, out poco prima del Milan per un infortunio muscolare. In più, contro il Crotone (in programma sabato 3 aprile) potrebbe rivedersi anche Petagna, fermo da più di un mese per una distrazione parcellare al retto femorale destro.