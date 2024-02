CdS – Napoli, Osimhen atteso per giovedì sera: il viaggio e i dubbi per il Genoa

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza il rientro, mancato per il momento, di Victor Osimhen, in dubbio per la sfida tra Napoli e Genoa prevista per sabato alle 15. Di seguito un estratto:

“E dev’esserci un problema di rotte, o un equivoco di fondo, se Victor Osimhen viene atteso a Napoli per giovedì sera, appena in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se ritenersi abile (e arruolabile) per la sfida con il Genoa.

Victor Osimhen è atteso a Capodichino per domani, ch’è giovedì, ventiquattro ore dopo l’arrivo in Italia di Ademola Lookman, che l’Atalanta – pressando – ritroverà nel pomeriggio di oggi, e a trentasei ore di distanza da Samuel Chukwueze che invece viene annunciato a Milanello persino per mezzogiorno. Le vie del cielo sono infinite e quelle di Victor Osimhen sembrano misteriosamente più lunghe, avvolte sistematicamente nelle nuvole, e anche tormentate da quello stato d’ansia che si avverte ogni volta che comincia una sua missione in nazionale.

Poi, è chiaro, bisognerà pure verificare le condizioni fisiche di Osimhen, che ha giocato sette partite su sette, s’è caricato di qualche supplementare come i suoi compagni ed ha avvertito qualche colichetta che l’ha tenuto persino in dubbio per la semifinale, che poi ha giocato, mentre adesso va risolto un altro rebus: ci sarà con il Genoa o questo viaggio interminabile e sfiancante spingerà il Napoli a rinunciare al proprio centravanti, (ex) capocannoniere, per tenerselo fresco, anche riposato, per la gara con il Barcellona, che è in calendario per mercoledì prossimo”.