Nella prossima stagione il portiere titolare del Napoli sarà Alex Meret. Come riporta il Corriere dello Sport David Ospina ha tanti estimatori e potrebbe essere ceduto andando in un club a svolgere il ruolo di titolare.

Come vice di Meret gli azzurri valutano il profilo di Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino e come alternativa invece è possibile qualche scambio che porti Consigli dal Sassuolo in azzurro.