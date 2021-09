Con il match di Europa League il Napoli concluderà quasi un altro importante ciclo ma prima di Firenze Spalletti prepara un turnover.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà spazio per alcuni che hanno giocato meno, Manolas sostituirà uno tra Koulibaly e Rrahmani mentre in attacco ci sarà spazio dal primo minuto per Adam Ounas, spesso subentrato ed ora finalmente titolare.