Victor Osimhen non ha preso parte a Fiorentina-Napoli e ora l’obiettivo è essere a disposizione per Napoli-Lecce, quella che potrebbe essere la sua ultima sfida in maglia azzurra.

Per questo motivo l’attaccante vuole esserci e in queste ore è volato a Parigi dove si è sentito con alcuni medici per analizzare la situazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.